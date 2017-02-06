Рынок автомобилей в Германии продолжил свой рост в январе

06.02.2017 11:05 · 0 комментариев

В январе 2017 года самый большой авторынок Европы, немецкий рынок, вырос в годовом сравнении на 10,5%. Напомним, что за весь 2016 год автомобильные продажи в Германии увеличились на 4,5%. За первый месяц 2017 года здесь было продано 241 399 машин, на 10,5% больше, чем годом ранее.

На рынке лидирует Volkswagen, на автомобили этой марки пришлось 20,5% от всех продаж. При это немецкий производитель не может похвастаться высокой динамикой, в сравнении с прошлым годом объем реализации машин Volkswagen увеличился в этом январе на 5,1%. Примечательно, что за прошлый месяц в Германии большой прирост продемонстрировали Tesla (+287%), а также Lexus ( +148%). Аналитики отмечают также, что 52% всего авторынка Германии приходится на машины с бензиновыми моторами, а еще 45% — на дизельные авто. Электромобили, которые занимает около 0,5% немецкого рынка, выросли в продажах за январь 2017 года на 177%.

avtostat-info.com

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