В Германии увеличивается количество бытовых несчастных случаев со смертельным исходом

06.02.2017 11:04 · 0 комментариев

Дом является опасным местом: согласно последним имеющимся статистическим данным, в 2015 году в результате бытовых несчастных случаев погибло 9815 человек, т.е. почти на 800 больше, чем в прошлом году. Таким образом, риск несчастного случая со смертельным исходом в домашнем хозяйстве значительно выше, чем на дорогах, где в том же году в авариях погибло 3459 человек. Число несчастных случаев со смертельным исходом постоянно растёт с 2007 года.

Причиной роста количества несчастных случаев является увеличение среднего возраста жителей Германии. Пожилые люди особенно подвержены риску падения из-за снижения мышечной силы и остроты зрения. Часто они не представляют себе, что им не удастся больше сделать что-то без посторонней помощи. Так как часто они живут в одиночку, то после несчастных случаев их находят слишком поздно. Федеральное статистическое ведомство (das Statistische Bundesamt) располагает аналогичными показателями за 2015 год – 9818 погибших из-за бытовых несчастных случаев.

Падения являются подавляющей причиной смертельных несчастных случаев в домашних условиях (более 80 процентов). Они происходят при мытье окон, спотыкании о кромку ковра или шнур пылесоса. Кроме того, по данным предыдущих исследований 2013 года, среди других причин – пожары, удушения, отравления и утопления.

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