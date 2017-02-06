Германия не уменьшается

06.02.2017 11:02 · 0 комментариев

Много лет считался верным прогноз о том, что население Германии сократится в долгосрочной перспективе. Причиной такого развития, как заявляли Федеральное статистическое ведомство (das Statistische Bundesamt) и Федеральный институт демографических исследований (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung), являются постоянно низкий уровень рождаемости и недостаточная иммиграция. При постоянных коэффициентах рождаемости (1,4 ребенка на одну женщину) и миграции (100 000 человек в год) в 2060 году в Германии проживало бы не около 80 миллионов, а всего 68 миллионов жителей.

Но теперь, согласно пересмотренным сценариям федерального правительства, эта структура сокращения не сохранится. Новые данные были представлены в докладе об актуальном демографическом и политическом балансе в федеральном кабинете. Вывод: при продолжении высокой иммиграции и недавнего увеличения рождаемости население страны может удержаться на стабильном уровне до 2060 года.

До сих пор статистики исходили из ежегодной иммиграции 100 000 — 200 000 человек. В последнее время, однако, по оценкам федерального правительства, она будет ближе к 300 000 человек в год. Кроме того, рождаемость сохраняет тенденцию к росту. Снижение, продолжавшееся в течение десятилетий, остановилось. Федеральное статистическое ведомство предполагает, что в настоящее время рождается 1,6 детей на одну женщину.

миграция, население, рождаемость, статистика