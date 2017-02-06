Волна гриппа в Германии: 85 летальных исходов

06.02.2017 11:00 · 0 комментариев

Учитывая сильную волну гриппа, президент Института Роберта Коха (Robert Koch-Instituts (RKI)) предостерегает от недооценки болезни. Циркулирующий в настоящее время вирус гриппа AH3N2 известен тем, что вызывает тяжелое протекание болезни у пожилых людей.

Особенно широкое распространение гриппа происходит в настоящее время на юге и востоке Германии. Кроме того, гриппом сейчас охвачены Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. В Карлсруэ из-за гриппа даже стало больше мусора. Там болеют 40 процентов из 200 человек, которые занимаются уборкой мусора. В больнице Карлсруэ уровень заболевания больничного персонала составляет около десяти процентов, т.е. примерно в два раза выше, чем обычно.

Сезон гриппа начался раньше, и в настоящее время его волна значительно сильнее, чем при умеренном течении. По официальным данным, до сих пор по всей Германии зарегистрировано 27 000 случаев гриппа, в том числе 85 случаев смерти, особенно среди пожилых людей. Однако не все случаи регистрируются.

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