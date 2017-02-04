Мужчина выдавал свою собаку за овцу

04.02.2017 10:45 · 0 комментариев

Мужчина, чтобы не платить налоги за содержание домашних питомцев, решил выдать своего испанского водяного пса за овцу. Об этом сообщает DW.

По информации издания, житель города Росток, прогуливаясь со своим любимцем, встретил мужчину, который попросил у него предъявить документы на собаку. Однако владелец животного заверил неизвестного, что это овца, а никакая не собака, поэтому регистрировать своего питомца в ветеринарной службе не надо.

Однако мужчина не поверил владельцу «овцы» и вызвал полицию.

На следующий день правоохранители вместе с ветеринаром пришли к владельцу животного и официально подтвердили, что у мужчины не овца, а собака породы испанский водяной.

Отметим, что налог на содержание домашних любимцев в Германии составляет от 24 до 100 евро в год в зависимости от породы собаки и места ее содержания.

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