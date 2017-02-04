Фильм немецкого журналиста «Фронтовой город Донецк» показали в Берлине

04.02.2017 10:44 · 0 комментариев

В Берлине прошел показ фильма «Фронтовой город Донецк» (Frontstadt Donezk), снятого немецким журналистом-фрилансером Марком Барталмаем. Журналист собирал материал для фильма в течение двух лет, в основном съемки проходили на территории ДНР. Барталмай заявил, что хотел показать не политическую, а гуманитарную сторону конфликта, то, «как живут люди в непростых условиях», передает ТАСС.

Помимо боев, руин и работы оперативных служб ДНР журналист включил в фильм и съемку праздников, школьных утренников, выступлений уличных музыкантов.

Много времени отведено рассказам местных жителей, в том числе детей и подростков.

Барталмай сообщил, что хочет показать фильм и в других городах, но есть проблемы с организацией показа: «Вот недавно нам пришел отказ из гамбургского кинотеатра». По его словам, в этом отношении «все довольно неопределенно».

В Берлине же фильм вновь покажут 10 февраля.

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