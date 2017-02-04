Таможня нашла на грузовом корабле в Гамбурге 717 килограммов чистого кокаина

04.02.2017 10:42 · 0 комментариев

В порту Гамбурга в одном из нагруженных металлоломом грузовом контейнере таможенники обнаружили около 720 кг кокаина. Как сообщило Главное таможенное управление (Generalzolldirektion) в Бонне, это самая крупная находка в немецком порту за последние семь лет и самая большая конфискация кокаина таможней вообще. В перерасчёте обнаруженный наркотик соответствует весу 2,8 тонн, и его уличная стоимость составляет 145 миллионов евро. В 2010 году полицейские перехватили в порту Гамбурга 1,2 тонн кокаина в грузовом контейнере.

717 килограммов кокаина были хорошо замаскированы в грузовом контейнере, который прибыл из карибского острова Кюрасао (Curaçao) и предназначался для дальнейшей транспортировки в Нидерланды. 18 января контейнер подвергся рентгеновской проверке в результате так называемой оценки риска. Контейнеры из Латинской Америки часто используются как тайники для наркотиков.

Контрабандисты, по информации таможенной службы, принадлежат к «чрезвычайно жестокой организации», действующей на международном уровне. Собственные исследования в стране и за рубежом показали, что обнаруженные наркотики связаны со случаем похищения людей в Нидерландах. Преступная группа не брезгует дальнейшими насильственными преступлениями. Более подробной информации о связях и преступниках представитель полиции не предоставил.

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