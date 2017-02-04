Норвегия заказала немецкие подводные лодки

04.02.2017 10:40   ·   0 комментариев

© Kovalenko Inna - Fotolia.com

© Kovalenko Inna — Fotolia.com

Немецкая получила крупный заказ военного флота Норвегии: судостроительная компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) заключила контракт на строительство четырех подводных лодок. Об этом заявила норвежский министр обороны Ине Эриксен Сёрейде  (Ine Eriksen Soreide). Таким образом, немецкая компания взяла верх над французским конкурентом DCNS, который также пытался получить контракт.

Контракт является совместным немецко-норвежским проектом. Как было объявлено Министерством обороны, Германия тоже намеревается заказать компании TKMS две подводные лодки. Совместный заказ с Норвегией означает, что Германия явно отдаёт предпочтение предыдущему плану по закупке новых подводных лодок.

Сведений о финансовом объеме контракта министерства пока не сообщают. Министерство обороны Германии отметило, что решение Норвегии поможет обеспечить ключевые технологии в Германии на ближайшие десятилетия.

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Anzeige

Присоединяйся!