Норвегия заказала немецкие подводные лодки

04.02.2017 10:40 · 0 комментариев

Немецкая промышленность получила крупный заказ военного флота Норвегии: судостроительная компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) заключила контракт на строительство четырех подводных лодок. Об этом заявила норвежский министр обороны Ине Эриксен Сёрейде (Ine Eriksen Soreide). Таким образом, немецкая компания взяла верх над французским конкурентом DCNS, который также пытался получить контракт.

Контракт является совместным немецко-норвежским проектом. Как было объявлено Министерством обороны, Германия тоже намеревается заказать компании TKMS две подводные лодки. Совместный заказ с Норвегией означает, что Германия явно отдаёт предпочтение предыдущему плану по закупке новых подводных лодок.

Сведений о финансовом объеме контракта министерства пока не сообщают. Министерство обороны Германии отметило, что решение Норвегии поможет обеспечить ключевые технологии в Германии на ближайшие десятилетия.

Норвегия, оборона, подводная лодка, промышленность