Меркель: Германия должна инвестировать в обороноспособность

04.02.2017 10:39 · 0 комментариев

На особом саммите глав государств и правительств ЕС на Мальте Ангела Меркель вновь заявила о том, что Европа должна действовать как единое целое. Наша судьба в наших руках, сказала канцлер.

Канцлер Ангела Меркель подвергла критике медлительность ЕС в решении проблем. «Европа слишком медлит, проблемы должны решаться быстрее», сказала Меркель после встречи правительств 28 стран-членов ЕС. На саммите речь шла о борьбе с кризисом беженцев в Средиземном море.

Отвечая на вопрос о новом президенте США Дональде Трампе Меркель заявила, что у Германии и США есть общие вопросы, по которым они будут сотрудничать, например, в борьбе с терроризмом. Однако Меркель признала, что есть пункты, по которым существуют разногласия.

Ввиду запрета Трампа на въезд в страну она уже упоминала ранее о том, что не должно быть никаких общих подозрений в отношении беженцев или людей другой веры. В рамках ЕС европейцы должны действовать как единое целое. Однако Меркель сказала: «ЕС, и Германия в том числе, должен больше инвестировать в свою обороноспособность».

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