Жительнице Берлина запретили курить на балконе квартиры

03.02.2017 09:27 · 0 комментариев

Суд постановил, что женщина не должна больше курить на балконе арендуемой ею квартиры после восьми вечера. В случае нарушения постановления ей грозит штраф в €250 000 или шесть месяцев тюрьмы, сообщает Prian.ru.

52-летняя Ута Ф. снимает квартиру в берлинском районе Хеллерсдорф уже девять лет. Но теперь ее ежедневная привычка выкуривать вечернюю сигарету оказалась под запретом. А все потому, что сосед с верхнего этажа подал на нее в суд из-за дыма, который пробирался в его квартиру с балкона Уты, пишет The Local.

По словам женщины, она курила по вечерам нечасто, а только тогда, когда не могла заснуть или выпивала бокал вина. Тем не менее, суд запретил ей делать это с восьми вечера до шести утра. Решение было принято на основании федерального закона, который разрешает съемщикам курить только в строго отведенные часы, поскольку дым может тревожить других соседей.

Представитель либеральной партии FDP Хольгер Крестель уже осудил судебное решение по делу Уты, заявив, что оно «затрагивает ее личное пространство».

Германия уделяет все больше внимания борьбе со вредной привычкой. Страна известна своими жесткими правилами для арендаторов. Напомним, что в 2014 году суд в западной Германии постановил, что заядлому курильщику придется выселиться из квартиры, которую он занимал на протяжении 40 лет.

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