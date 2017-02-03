Жительнице Берлина запретили курить на балконе квартиры

03.02.2017 09:27   ·   0 комментариев

© ra2 studio - Fotolia.com

© ra2 studio — Fotolia.com

постановил, что женщина не должна больше курить на балконе арендуемой ею квартиры после восьми вечера. В случае нарушения постановления ей грозит штраф в €250 000 или шесть месяцев тюрьмы, сообщает Prian.ru.

52-летняя Ута Ф. снимает квартиру в берлинском районе Хеллерсдорф уже девять лет. Но теперь ее ежедневная привычка выкуривать вечернюю сигарету оказалась под запретом. А все потому, что сосед с верхнего этажа подал на нее в суд из-за дыма, который пробирался в его квартиру с балкона Уты, пишет The Local.

По словам женщины, она курила по вечерам нечасто, а только тогда, когда не могла заснуть или выпивала бокал вина. Тем не менее, суд запретил ей делать это с восьми вечера до шести утра. Решение было принято на основании федерального закона, который разрешает съемщикам курить только в строго отведенные часы, поскольку дым может тревожить других соседей.

Представитель либеральной партии FDP Хольгер Крестель уже осудил судебное решение по делу Уты, заявив, что оно «затрагивает ее личное пространство».

Германия уделяет все больше внимания борьбе со вредной привычкой. Страна известна своими жесткими правилами для арендаторов. Напомним, что в 2014 году суд в западной Германии постановил, что заядлому курильщику придется выселиться из квартиры, которую он занимал на протяжении 40 лет.

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Anzeige

Присоединяйся!