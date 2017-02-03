Марка Lego стала самой могущественной в мире
03.02.2017 09:26 · 0 комментариев
Всемирно известный производитель развивающих игрушек Lego возглавил рейтинг самых могущественных марок в мире, составленный британской компанией Brand Finance.
Датская компания обошла таких конкурентов как Disney и Google. Американские конгломераты заняли второе и шестое места соответственно.
Как пишет издание Le Figaro, марка Lego стала самой влиятельной благодаря партнерским отношениям, поспособствовавшим ее репутации. Это в частности серии «Гарри Поттер», «Бэтмен» и «Звездные войны».
В топ-10 рейтинга попали также всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike, итальянская марка Ferrari, американская Visa, телекомпания NBC, корпорация PWC, марка Johnson & Johnson и компания McKinsey&Company.
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