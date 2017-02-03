Новые кроссовки с бантами от Puma

03.02.2017 09:25 · 0 комментариев

Немецкая марка Puma, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви, выпустила обновленную модель женских кроссовок, получивших название Basket Heart. Соответствующее сообщение было опубликовано в пресс-службе марки, сообщает modeler.pro.

Новинку вдохновили балетные пуанты. Шнурки кроссовок заменены с помощью атласных лент, которые можно завязать в пышный бант. Кроме лент, могут быть также использованы обычные шнурки широкого плетения. Новинка вошла в состав коллекции бренда по проекту «Будь собой», который призван, как заявляют представители марки, вдохновлять представительниц прекрасного пола верить в себя и следовать своему стилю. Дизайнеры советуют носить эту обувь в дополнение к укороченным брюкам, джинсам, легинсам и кюлотам.

Кроссовки представлены в черном и белом исполнении, в дальнейшем модельеры представят обувь и в других цветах. Модель должна поступить в продажу уже в этом месяце. Стоимость кроссовок пока не известна.

Компанию Puma основали в 1948 г. в Германии Рудольф Дасслер, брат Адольф Дасслер, основатель бренда Adidas. Штаб-квартира компании находится в немецком городе Херцогенаурахе. Должность креативного директора бренда занята американской певицей Рианной.

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