На кёльнском вокзале подростки избили школьниц

03.02.2017 09:23 · 0 комментариев

На Центральном вокзале Кёльна группа молодых людей в ходе спора избила и обплевала трех школьниц. По словам представителя полиции, в среду, 01.02.2017, школьницы сначала вступили в словесную перепалку с восемью молодыми людьми, пять из которых были девушками. Потом эти неизвестные столкнули одну из школьниц на землю и избили её руками и ногами.

Вторая жертва также была избита и обплевана, в то время как третьей девушке удалось вызвать полицию. Перед тем как прибыли полицейские, как сообщается, вмешался неустановленный свидетель, после чего нападающие скрылись.

Благодаря недавно установленным видеокамерам легко распознать последовательность событий и идентифицировать людей. Таким образом, следователи уверены, что в ближайшее время найдут молодых людей, совершивших избиение школьниц. Полиция возбудила против них уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений.

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