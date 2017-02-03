Ангела Меркель получила премию за беженцев

03.02.2017 09:21 · 0 комментариев

Канцлер Германии Ангела Меркель получила Премию имени Ойгена Больца, одного из участников заговора против Гитлера, за настойчивость и гражданское мужество в деле приема беженцев.

Торжественная церемония вручения награды (в денежном выражении — 5 000 евро) прошла в Новом дворце в Штутгарте. Меркель отметила, что ей несколько непривычно слышать добрые слова о миграционной политике, проводимой правительством ФРГ.

«Это немного странно, поскольку привыкаешь целый день проводить в борьбе», — заявила она. Канцлер призвала ЕС к солидарности и единству, для того чтобы сообща противостоять вызовам, сообщает ТАСС. «Европа будет лишь настолько сильна, насколько нам удастся сохранить ее единство», — сказала Меркель.

Со своей стороны премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман, выступая с поздравительной речью, назвал «выражением гуманного отношения» к беженцам действия Меркель, когда она в 2015 году приняла решение не препятствовать въезду в страну тысяч мигрантов. «И вы ясно дали понять, что право на предоставление убежища нельзя ограничивать количественными рамками», — подчеркнул он.

Ойген Больц выступал с критикой режима национал-социалистов. В 1933 году был арестован и заключен в концлагерь, откуда впоследствии его отпустили. В 1941-1942 гг. присоединился к антинацистскому кружку и даже рассматривался в качестве кандидата на министерские посты в правительстве Германии после освобождения страны от гитлеровского режима. Но после провала покушения на Гитлера в 1944 году Больц снова был арестован и затем казнен.

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