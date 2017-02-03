Полиция отработала 22 миллиона часов сверхурочно

03.02.2017 09:19 · 0 комментариев

В прошлом году полицейские в Германии отработали больше сверхурочных часов, чем когда-либо: 22 млн., в том числе почти 2 миллиона в федеральной полиции, сообщает полицейский профсоюз. По информации газеты «Bild», это на два миллиона больше, чем в 2015 году. Председатель профсоюза Оливер Мальхов (Oliver Malchow) сообщил газете о том, что это количество сверхурочных часов соответствует 9 000 сотрудников полиции в федеральных землях и 900 в федерации.

По данным Министерства внутренних дел (Innenministerium), федеральная полиция перенесла к концу 2016 года около 1,96 млн. часов работы. В основном они потребовались из-за кризиса беженцев и связанного с этим пограничного контроля. Однако их количество можно было значительно снизить – только с марта по декабрь 2016 года примерно на миллион.

В федеральной полиции уже запланировано 3 000 дополнительных должностей. Тем не менее, первые новые сотрудники полиции не закончат обучение до 2019 года. Федеральные земли в настоящее время после нескольких лет сокращения снова увеличивают количество мест в полиции.

полицейские, полиция, рабочие часы