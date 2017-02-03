Визит Меркель в Турцию

03.02.2017 09:17 · 0 комментариев

В четверг, 02.02.2017, в Анкаре у Ангелы Меркель не было времени для немецко-турецкого фольклора. Как только канцлер и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Recep Tayyip Erdogan) появились перед журналистами в президентском дворце, Меркель начала речь о хрупкой демократии в Турции.

Меркель призвала Эрдогана уважать верховенство закона в расследовании попытки переворота прошлым летом, индивидуальная вина должна проверяться в каждом конкретном случае. Она выразила обеспокоенность положением журналистов. Канцлер призывала также направить наблюдателей ОБСЕ на референдум о президентской системе, который пройдёт в Турции в начале апреля.

Своим выступлением Меркель, вероятно, добились того, чего хотела: умиротворить скептиков в Германии. Однако Эрдогана слова канцлера не очень впечатлили. Влияние Германии на Турцию никогда ещё не было таким незначительным, как сейчас.

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