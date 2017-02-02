В Берлине задержаны пособники террористов

02.02.2017 10:40 · 0 комментариев

Немецкое издание Bild сообщает о задержании в Берлине трёх предполагаемых террористов. Полицейские сообщили о связи задержанных с террористической организацией ИГ.

Как сообщается, трое исламистов намеревались в самое ближайшее время отправиться в Ирак и Сирию с целью присоединиться к воюющим там боевикам. Конкретных данных о подготовке ими терактов непосредственно на территории Германии у спецслужб на момент задержания не было. Известен возраст террористов, самому младшему из которых 21 год, а двое других злоумышленников достигли возраста в 31 год и 45 лет соответственно. В полиции допускают возможность знакомства задержанных с тунисцем Анисом Амри, который устроил кровавый теракт на Рождественском фестивале в Берлине. 19 декабря он протаранил группу людей на угнанном грузовике. После теракта погибли 12 человек. После злоумышленник скрылся в Италию, где был уничтожен миланскими полицейскими.

vistanews.ru

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