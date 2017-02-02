Рибери из-за травмы бедра выбыл из строя «Баварии» на две недели

02.02.2017 10:33 · 0 комментариев

Фланговый хавбек мюнхенской «Баварии» Франк Рибери получил повреждение в ходе тренировки. У экс-игрока национальной сборной Франции врачи диагностировали растяжение мышцы бедра правой ноги. По сведениям немецкой прессы, из-за данной травмы 33-летний футболист выбыл из строя гранда Бундеслиги на 2 недели.

Таким образом, Рибери рискует пропустить первый поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов с лондонским «Арсеналом», который пройдёт 15-го февраля в Мюнхене.

В текущем сезоне французский полузащитник провёл за «Баварию» в немецкой Бундеслиге и групповом раунде Лиги Чемпионов УЕФА 16 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 9 голевых передач.

prognozist.ru

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