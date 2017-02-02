В Германии потенциальных террористов заставят носить электронные браслеты

02.02.2017 10:00 · 0 комментариев

В Германии внесены изменения в федеральное законодательство: теперь электронные браслеты наденут не только на осужденных преступников, но и на тех, кого подозревают в причастности к террористическим организациям и намерении совершить теракт.

В то же время в ФРГ понимают, что полностью обезопасить общество от потенциальных террористов при помощи браслетов нельзя.

«Электронные браслеты — не панацея, но это важный инструмент для облегчения слежки за подозреваемыми», — заявил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер.

Сейчас на карандаше у немецкой полиции находится не менее пятисот человек так называемой группы риска, однако, для того чтобы уследить за всеми, у внутриполитического ведомства не хватает ресурсов, для полноценного контроля потребуется дополнительно несколько тысяч полицейских.

Именно поэтому принято решение использовать электронный браслет, он крепится на ногу подозреваемого в районе лодыжки и позволяет следить за ним круглосуточно.

vchaspik.ua

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