Немцы заплатят беженцам за возвращение на родину

02.02.2017 09:56 · 0 комментариев

Министерство внутренних дел Германии объявило о запуске новой миграционной программы «Начальная помощь плюс» (Starthilfe Plus).

Для ее финансирования федеральное правительство выделило на нынешний год 40 млн. евро. В ведомстве «Известиям» рассказали, какие суммы и при каких условиях сможет получить беженец, пожелавший вернуться домой.

Само решение вызвало неоднозначную реакцию в немецком обществе, а эксперты полагают, что таким образом канцлер ФРГ Ангела Меркель стремится набрать политические очки в преддверии выборов.

По сообщению министерства, программа нацелена на стимулирование мигрантов добровольно возвращаться на родину. Возможность по собственной инициативе покинуть Германию для многих приезжих лучше, чем депортация в случае отказа в предоставлении убежища.

Официальный представитель министерства внутренних дел ФРГ Йоханнес Димрот рассказал, что программа начала действовать с 1 февраля 2017 года и под нее подпадают мигранты из 45 стран, за исключением государств Западных Балкан.

Основой программы является принцип добровольного возврата. Беженцам, которые решат вернуться на родину до вынесения решения о предоставлении им убежища в Германии, будет выплачено 1 200 евро. В свою очередь, тем, кому отказали, выплатят 800 евро при условии, что они не будут подавать апелляцию.

Финансовые компенсации предназначены для лиц от 12 лет и старше. Выплата денег будет осуществляться в два этапа. Половину мигрант получит при выезде из Германии, еще половину — через шесть месяцев проживания в стране своего происхождения.

Новая программа дополнит «Реинтеграционную и эмиграционную программу для беженцев в Германии», в соответствии с которой беженцам оплачивают выезд из ФРГ и предоставляют €200 на дорожные расходы (детям до 12 лет – половину суммы). Программа также предусматривает выплату начальной помощи в размере 300-500 евро.

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