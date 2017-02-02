Немецкие полицейские патрулируют греческую границу

02.02.2017 09:54 · 0 комментариев

Сейчас ситуация на севере Греции может снова ухудшиться. Местные органы власти впервые за последнее время зарегистрировали рост числа беженцев в приграничном регионе. Кроме того, Турция угрожает прекратить своё соглашение с соседней страной. В результате в Грецию в поисках помощи могут прибыть тысячи людей. В Турции в настоящее время проживает около трех миллионов беженцев – больше, чем в любой другой стране.

В настоящее время Европейский союз пришёл на помощь греческой полиции. Около 30 иностранных полицейских в течение ближайших 15 дней прибудут в страну и обозначат своё присутствие на северной границе. Такое решение приняло пограничное агентство ЕС Frontex в конце прошлого года. Между тем, по информации, полученной изданием SPIEGEL ONLINE, первые силы безопасности уже прибыли в Грецию.

Среди прибывших в Грецию полицейских – два немецких, вместе с собакой. Ещё десять полицейских из Германии последуют за ними. Их задача будет заключаться в предотвращении, наряду с местными силами, незаконного пересечения границы. В среду, 01.02.2017, полицейские получили официальный допуск, а в четверг, 02.02.2017, они начинают патрулирование.

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