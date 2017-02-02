Изменения для потребителей в феврале

02.02.2017 09:52 · 0 комментариев

С 1 февраля вступают в силу некоторые изменения в законах для потребителей и клиентов.

Паушальная оплата за переезд. Расходы на переезд в связи с работой могут быть определены как рекламные расходы. Единовременные выплаты, подлежащие налоговым вычетам, увеличиваются с 1 февраля 2017 г. Для одиноких сотрудников оплата увеличивается на 18 евро до 764, для семейных пар на 31 евро до 1528 евро.

Защита потребителей. Уже в течение года в спорах между потребителями и предприятиями пострадавшие могут обратиться к европейской онлайн-платформе по разрешению споров. С 1 февраля компании обязаны информировать потребителей о том, участвуют ли они в разрешении споров потребителей или нет.

Ремни безопасности. С 1 февраля оплачивается штраф, если автомобилисты транспортируют пользователей инвалидного кресла и не выполняют требования о расширенном использовании ремней безопасности. И кресло, и его пользователь должны быть закреплены специальной удерживающей системой. В случае нарушения угрожает штраф от 30 до 35 евро.

Крем для кожи. В будущем, в соответствии с решением федерального правительства, консервант метилизотиазолинон, который часто вызывает аллергию, не должен использоваться в кремах для кожи и лосьонах. Запрет распространяется на все косметические продукты, которые появятся в торговле с 12 февраля.

Абонемент Amazon. В частном секторе тоже происходят изменения: интернет-магазин Amazon повышает цены на свой ассортимент. Стоимость годового абонемента увеличится с 49 до 69 евро. Повышение распространяется на новых клиентов с 1 февраля, а на остальных пользователей с 1 июля 2017 г.

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