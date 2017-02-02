В ЕС отменяется плата за роуминг

02.02.2017 09:50 · 0 комментариев

Конец платы за роуминг находится в пределах досягаемости: как объявила Европейская комиссия, в ночь на среду, 01.02.2017, институции ЕС в Брюсселе достигли компромисса и договорённостей о заключительных деталях. Оплата, которую операторам мобильной связи разрешено выставлять друг другу за использование их инфраструктуры, в настоящее время ограничена. Таким образом, плата за роуминг может быть отменена с 15 июня.

По имеющимся данным, с 15 июня операторы мобильной связи могут требовать от своих конкурентов максимум 3,2 цента за минуту разговора и ​​ один цент за SMS. В зависимости от объема данных предусмотрено постепенное снижение: с 15 июня операторы могут требовать от конкурентов за использование своих сетей 7,70 евро за гигабайт. С января 2018 года максимальная плата будет составлять шесть евро, год спустя – 4,50 евро, в январе 2020 г. – 3,50 евро, а в 2021 г. – три евро. С 2022 года цена будет максимум 2,50 евро за гигабайт.

Остаются формальности: соглашение ещё должно быть утверждено парламентом и государствами-членами ЕС. Таким образом, плата за роуминг для телефонных звонков, текстовых сообщений и мобильного интернета в Европе, как и планировалось уже в течение некоторого времени, может быть отменена с 15 июня. Отмена платы является окончанием десятилетнего процесса.

ЕС, мобильная связь, роуминг