Пилот авиакомпании Germanwings прервал полёт

01.02.2017 10:29 · 0 комментариев

Самолёт авиакомпании Germanwings был вынужден в воскресенье вечером, 29.01.2017, прервать свой рейс из Гамбурга в Стокгольм. Пресс-секретарь авиакомпании сообщила, что пилот вернулся сразу же после старта из-за необычных запахов в салоне. Шести членам экипажа и пассажирам после безопасной посадки в Гамбурге была оказана помощь аварийно-спасательных служб. Они жаловались на дискомфорт и раздражение дыхательных путей.

Три члена экипажа были доставлены в больницу. Другие пострадавшие остались после лечения на месте. Пассажиры переночевали в гостинице аэропорта за счёт Germanwings. Рейс был отменен. Самолёт, по данным авиакомпании, является моделью Airbus A319 с 142 пассажирами и пятью членами экипажа. Причина запаха на борту пока неизвестна. Самолёт в настоящее время тщательно обследуется.

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