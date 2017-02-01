В туалете мюнхенского университета изнасиловали студентку

01.02.2017 10:27 · 0 комментариев

После изнасилования студентки в университетском туалете в Мюнхене в понедельник, 30.01.2017, был арестован подозреваемый. Как сообщил представитель полиции, мужчина был задержан в здании университета имени Людвига-Максимилиана (Ludwig-Maximilians-Universität) около 18.00. В настоящее время производится проверка, является ли он на самом деле тем человеком, который в пятницу, 27.01.2017, изнасиловал и серьезно травмировал студентку.

25-летняя девушка зашла в женский туалет университета, когда за ней, как сообщает полиция, последовал неизвестный мужчина. С применением грубой силы он открыл дверь кабинки, в которой была молодая женщина, и принудил её к совершению действий сексуального характера. Несмотря на все ещё незаживший перелом руки, студентка сопротивлялась яростно, но, в конечном счете, безуспешно. Однако она укусила преступника в руку. Сама девушка получила ушибы и царапины, а также снова перелом руки.

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