Шойбле признал, что политика в отношении беженцев в 2015 году вышла из-под контроля

01.02.2017 10:26 · 0 комментариев

Федеральный министр финансов Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) признал в виду наплыва сотен тысяч мигрантов в Германию ошибки федерального правительства в политике беженцев. Однако он отметил значительное улучшение в деятельности правительства. Правительство пытается «исправить многое из того, что вышло в 2015 году из-под контроля», сказал Шойбле изданию „Welt am Sonntag“.

В 2015 году около 900 000 лиц, ищущих убежища, прибыли в Германию в основном через безопасные третьи страны, такие как Австрия, не получив отказа в соответствии с правилами ЕС или подвергнувшись интенсивной проверке на границе. Только закрытие пути эвакуации через Балканы и соглашение ЕС с Турцией замедлили приток беженцев. Канцлер Ангела Меркель также уже неоднократно подчеркивала, что такая ситуация, как в конце лета 2015 года, не должна повториться.

Шойбле отметил, что Германия является популярной среди беженцев и мигрантов из-за сравнительно высоких социальных пособий и поэтому призвал к гармонизации стандартов в ЕС.

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