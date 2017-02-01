Советник Трампа обвинил Германию в эксплуатации других стран

01.02.2017 10:24 · 0 комментариев

Тон общения между правительством Дональда Трампа (Donald Trump) и федеральным правительством становится грубее. Питер Наварро (Peter Navarro), главный советник Трампа в торговой политике, обвинил Германию в «эксплуатации» других стран путём использования низкого обменного курса евро. Евро стоит в последнее время всего 1,07 доллара, что делает его, по мнению большинства экспертов, значительно недооцененным. Косвенно Наварро обвинил федеральное правительство в намеренном давлении курса вниз. Он избегал, однако, говорить о манипуляции, как это было сделано в случае Китая Трампом и его правительством.

Канцлер Ангела Меркель отвергла обвинения Наварро. «Германия является страной, которая всегда выступала за то, чтобы Европейский центральный банк проводил независимую политику, как это и делал Бундесбанк, когда ещё не было евро», сказала Меркель во время визита в Стокгольм.

Дешевый евро делает экспорт Германии дешевле и вносит свой вклад в большой профицит текущих операций. Высокий уровень экспорта также способствует экономическому росту. Впервые за восемь лет Европа опередила США: в то время как статистическое бюро Евростат сообщило, что в 2016 году валовой внутренний продукт (ВВП) вырос в еврозоне на 1,7 процента, в Соединенных Штатах, однако, он увеличился только на 1,6 процентов.

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