Меркель снова критикует Трампа

01.02.2017 10:23 · 0 комментариев

Канцлер Ангела Меркель дистанцируется от президента США Дональда Трампа (Donald Trump) из-за запрета на въезд в США для людей из мусульманских стран. «Я ещё раз чётко выражаю свою позицию относительно того, что борьба с терроризмом не оправдывает такой общий подход к определенным странам и людям с определенной верой», сказала Меркель после встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном (Stefan Löfven) в Стокгольме.

Министерство иностранных дел (das Auswärtige Amt) заявило официальный протест американскому правительству против остановки въезда в страну. Политический директор Андреас Михаэлис (Andreas Michaelis) провёл разговор с временным поверенным в делах посольства США в Берлине, а ещё в понедельник, 30.01.2017, секретарь Маркус Эдерер (Markus Ederer) звонил исполняющему обязанности руководителя Государственного департамента США в Вашингтоне.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, оба выразили негативное отношение федерального правительства к новым положениям о въезде в США и обратились с просьбой «как можно скорее урегулировать нерешенные вопросы в отношениях с немецким двойным гражданством в нашем смысле». В настоящее время американские консульства в Германии не выдают виз гражданам Германии, если у них есть второй паспорт одного из семи государств, для которых действует запрет на въезд. Это касается Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сомали, Судана и Сирии.

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