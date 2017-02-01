Инфляция в Германии повысилась на 1,9 процента

01.02.2017 10:21 · 0 комментариев

Потребительские цены в Германии снова повысились. В январе уровень инфляции впервые с лета 2013 года составил 1,9 процента. В декабре этот показатель составлял 1,7 процента. Таким образом, инфляция достигла целевого показателя, установленного Европейским центральным банком (ЕЦБ) (Europäische Zentralbank (EZB)).

ЕЦБ рассматривает не только Германию, но и всю еврозону. Там потребительские цены в декабре были лишь на 1,1 процента выше, чем год назад. Тем не менее, инфляция выросла не только в Германии – цены растут также и в Италии, Франции и Испании. Однако двухпроцентная отметка там будет достигнута не так скоро.

Наиболее важной причиной роста инфляции является цена на нефть, которая значительно повысилась за последние двенадцать месяцев. Год назад баррель нефти Brent стоил 34 доллара, а сегодня его цена составляет 55 долларов. Это на 62 процента больше. Но не только энергия стоит дорого, продукты питания тоже дорожают. Рост инфляции в 2016 году тесно связан с ценой на нефть.

инфляция, потребители, торговля, цены