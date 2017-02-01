Берлин стал столицей бездомных

01.02.2017 10:20 · 0 комментариев

Когда беженцы попытались на одной из станций метро Берлина поджечь бездомного поляка, это вызвало большую обеспокоенность. Но проблема бездомности воспринималась только как фон. Однако теперь, когда господствует ледяной холод, эта тема оказалась в центре внимания широкой общественности. По оценкам благотворительных организаций – официальной статистики нет – в Берлине живут около 20 тысяч человек, которые не имеют собственного жилья. 3000 живут на улице постоянно, но их количество может быть и больше.

То, что проблема бездомности стала настолько вопиюще видна, связано также с очень большим количеством бездомных из Восточной Европы. Это, в основном, поляки, румыны и болгары. Почти все они приехали в Федеративную Республику Германия с надеждой найти работу, а оказалось, что это не сказочная страна изобилия и праздности. Еще одной основной причиной распространения бездомности является значительное повышение арендной платы, которое уже в течение нескольких лет сопровождается серьезным дефицитом социального жилья.

Поток беженцев усиливает конкуренцию. Лица, ищущие убежища и получившие разрешение на пребывание, должны покинуть центры первичного приёма и искать жилье, то есть таким образом конкурировать с нуждающимися в дешевом жилье. Есть ли беженцы среди бездомных столицы, и если да, то сколько, неизвестно.

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