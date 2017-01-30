Экс-глава ЕС Шульц составит конкуренцию Ангеле Меркель на выборах канцлера Германии

30.01.2017 09:55   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя phoenix, YouTube

Видеокадр пользователя phoenix, YouTube

Экс-президент Европарламент Мартин предварительно стал кандидатом на пост канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии (). Об этом передает mignews.com.ua с ссылкой на Deutsche Welle.

Кандидатуру 61-летнего Шульца на заседании Правления партии поддержали все участники. Кроме того, кандидатуру Шульца предлагают выдвинуть на должность главы СДПГ на замену Зигмара Габриеля, который несколько дней назад стал главой МИД Германии.

Официальное избрание Шульца как кандидата на должность канцлера на выборах осенью 2017 года и главы партии состоится на экстренном съезде СДПГ в средине марта.

На протяжении 11 лет Шульц был мэром городка Вюрзелен под Ахеном, который находится в западной части Германии. С 1994 года началась его карьера в Европарламенте в качестве депутата, а в 2012-м возглавил его. 17 января 2017 года должность главы ЕС занял Антонио Таяни.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, согласно опросу, нынешнему канцлеру Германии и кандидату на эту же должность на выборах осенью 2017 года Ангеле Меркель доверяют 56% жителей Германии.

mignews.com.ua

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