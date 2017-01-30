В Баварии погибла компания молодежи

30.01.2017 09:52 · 0 комментариев

В городке Арнштайн в Баварии обнаружены тела шести молодых людей в возрасте 18-19 лет, передает korrespondent.net с ссылкой на Spiegel. Накануне компания молодежи отправилась на вечеринку. Спустя некоторое время их родители начали беспокоиться и отправились в загородный дом, где молодые люди намеревалась провести время. Там они обнаружили тела.

Врачи ничем не смогли помочь подросткам и лишь констатировали их смерть.

Эксперты не обнаружили следов насильственной смерти на телах потерпевших. По их данным, погибшие разжигали в доме дровяной камин, но пока неясно, стало ли причиной их смерти отравление угарным газом.

Бавария, молодежь, смерть