В Мюнхене скончалась 106-летняя секретерь Йозефа Геббельса

30.01.2017 09:50 · 0 комментариев

СМИ сообщили о смерти Брунгильды Помзель, секретаря министра народного просвещения и пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса. Женщина умерла во сне 27 января в 106-летнем возрасте в своем собственном доме в Мюнхене.

Смерть непосредственной свидетельницы деятельности одного из нацистских лидеров подтвердил и режиссер Кристиан Кренес, который является автором биографической кинокартины о ее жизни, вышедшей под названием «История одной немки».

Брунгильда Помзель впервые поделилась с широкой общественностью подробностями своей работы на Геббельса в августе прошлого года. В частности, женщина рассказала, что одной из ее обязанностей было следить за запасами алкоголя в бункере фюрера. По ее словам, обитатели убежища активно употребляли спиртные напитки, чтобы сохранять «нечувствительность». Кроме того, она занималась внесением исправлений в статистику боевых потерь, преуменьшая количество погибших солдат, а также преувеличивала число изнасилований немок советскими солдатами. Что касается Геббельса, то, по свидетельству Помзель, он всегда выглядел ухоженным, хорошо одевался, носил дорогие костюмы, а также владел незаурядным актерским мастерством, мгновенно превращаясь из уравновешенного человека в фанатика.

Брунгильда Помзель была арестована после капитуляции Германии и провела в тюрьме пять лет. По ее словам, о политике Гитлера в отношении евреев и о жертвах Холокоста она узнала только после того, как вышла на свободу.

versia.ru

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