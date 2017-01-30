Меркель критикует запрет президента США на въезд

30.01.2017 09:47 · 0 комментариев

Канцлер Ангела Меркель выступила с критикой объявленного президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) запрета на въезд для беженцев и людей из семи мусульманских стран. «Она убеждена, что необходимость решительной борьбы с терроризмом не оправдывает общее подозрение по отношению к людям определённого происхождения или вероисповедания», сказал пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в Берлине.

В субботу, 28.01.2017, Меркель ещё хранила молчание. После телефонного разговора с Трампом сначала не говорилось о разногласии их мнений. Несколько других лидеров, наоборот, критиковали президента США, в частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Justin Trudeau).

Федеральное правительство «рассмотрит последствия действий правительства США для немецких граждан с двойным гражданством и тех, чьи интересы представлены по отношению к нашим американским партнерам», заявил Зайберт. Меркель сожалеет о решении президента США и выразила эту позицию в телефонном разговоре с Трампом.

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