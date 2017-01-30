На немецкой границе не пропустили 307 опасных мигрантов

30.01.2017 09:45 · 0 комментариев

В период с января по август прошлого года на немецкой границе федеральная полиция не пропустила 307 лиц, классифицированных как опасные мигранты. Однако нет четко определенных правил, кто считается настолько опасным, что ему может быть отказано во въезде в Германию.

Это следует из ответа федерального правительства на запрос фракции Левой партии в Бундестаге, которым располагает издание «Welt». Лица, которым отказано во въезде, как говорится, представляли «угрозу общественному порядку, внутренней безопасности, общественному здоровью или международным отношениям одного или нескольких государств-членов Европейского Союза». За тот же период отказ во въезде получили ещё 244 человека. Это происходит, если иностранец из ЕС уже совершил преступление, зарегистрированное в Шенгенской информационной системе.

Критерии, по которым угроза для Германии считается настолько большой, что кому-то может быть отказано во въезде, не являются, согласно сообщению, четко определёнными. Согласно научной службе Бундестага, принимаются во внимание серьезные преступления за рубежом, в частности, связанные с насилием и наркотиками. Однако должна существовать конкретная угроза или, по крайней мере, опасность того, что человек может совершить подобные действия в Германии.

безопасность, граница, мигранты, преступление