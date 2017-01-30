На немецкой границе не пропустили 307 опасных мигрантов

30.01.2017 09:45   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.focus.de

Скриншот с сайта www.focus.de

В период с января по август прошлого года на немецкой границе федеральная полиция не пропустила 307 лиц, классифицированных как опасные . Однако нет четко определенных правил, кто считается настолько опасным, что ему может быть отказано во въезде в Германию.

Это следует из ответа федерального правительства на запрос фракции Левой партии в Бундестаге, которым располагает издание «Welt». Лица, которым отказано во въезде, как говорится, представляли «угрозу общественному порядку, внутренней безопасности, общественному здоровью или международным отношениям одного или нескольких государств-членов Европейского Союза». За тот же период отказ во въезде получили ещё 244 человека. Это происходит, если иностранец из ЕС уже совершил , зарегистрированное в Шенгенской информационной системе.

Критерии, по которым угроза для Германии считается настолько большой, что кому-то может быть отказано во въезде, не являются, согласно сообщению, четко определёнными. Согласно научной службе Бундестага, принимаются во внимание серьезные преступления за рубежом, в частности, связанные с насилием и наркотиками. Однако должна существовать конкретная угроза или, по крайней мере, опасность того, что человек может совершить подобные действия в Германии.

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