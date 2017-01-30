Телефонный разговор Трампа с Меркель длился 45 минут

30.01.2017 09:44   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Team Coco, YouTube

Видеокадр пользователя Team Coco, YouTube

Самый влиятельный мужчина в мире разговаривал по телефону с самой влиятельной женщиной в мире. Президент США Дональд впервые после вступления в должность провёл с канцлером Германии Ангелой . Как сообщил его пресс-секретарь Шон Спайсер (Sean Spicer), обмен мнениями длился 45 минут. Информации о содержании разговора он не предоставил. Правительство в Берлине ещё не комментировало разговор.

После этого Трамп, так же сидя за своим письменным столом в Овальном кабинете, провёл разговор  с российским президентом Владимиром Путиным. После контакта с Путиным запланирован телефонный звонок с уходящим президентом Франции Франсуа Олландом (François Hollande).

Разговоры с Меркель и Путиным – два наиболее важных из пяти разговоров с иностранными лидерами, запланированных Трампом только на субботу, 28.01.2017. Разговор с Меркель ожидался с особым напряженным вниманием, так как в одном из интервью Трамп назвал решение Меркель принять сотни тысяч беженцев «катастрофической ошибкой» в виду риска терроризма.

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