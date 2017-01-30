Во время еды жители Германии делают слишком много ошибок

30.01.2017 09:43 · 0 комментариев

По данным Eurostart, статистического ведомства Европейского Союза, жители Германии слишком много весят. В Германии доля людей с ожирением значительно выше среднего европейского уровня, который составляет 15,9 процента. Эксперты предполагают, что в Германии насчитывается около 16 миллионов людей, страдающих ожирением.

Генетические факторы и нарушения гормонального баланса могут способствовать ожирению. Но, безусловно, тот факт, что резко возрастает число женщин и мужчин с индексом массы тела (Body Mass Index (BIM)) 30 или больше, является также результатом неправильного питания. 23 процента респондентов заявили, что они едят из-за стресса или разочарования. Тот факт, что люди питаются неправильно, по данным исследования, имеет также финансовые причины. Почти трое из десяти респондентов сказали, что у них недостаточно денег для покупки здоровых продуктов питания.

К факторам, способствующим ожирению, относятся и готовые блюда. Они содержат не только слишком много жира и сахара, но и слишком много соли. Тем не менее, они пользуются большой популярностью. Особенно в категории людей до 40 лет. 25 процентов женщин и мужчин в этой возрастной группе один или два раза в неделю разогревают замороженную пиццу или консервированный суп. Кроме того, очень много жителей Германии питаются в одиночку. При этом они смотрят телевизор, интернет или листают журналы, не замечая, сколько съедают.

лишний вес, ожирение, питание