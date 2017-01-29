Skoda Octavia признана лучшим авто 2016 года в Германии

29.01.2017 11:56 · 0 комментариев

Skoda Octavia получила титул лучшей машины 2106 года в Германии.

Auto Motor und Sport — германский журнал о новинках в автомобильном мире уже не первый раз устраивает состязание на право носить звание лучшего авто года. Четыре года подряд эксперты, а также автомобилисты признают лучшим зарубежным транспортным средством на территории Германии Skoda Octavia. Согласно данным, реализация продукта в период 2016 года составила более 55 000 единиц. Благодаря этому иномарка заняла место в топе автомобилей, которые считаются наиболее популярными на территории страны. Примечательно, что Skoda является частью известного немецкого гиганта Volkswagen AG. Базой для новой модели Octavia выступила платформа VW MQB.

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Skoda Octavia, Volkswagen