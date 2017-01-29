Турецкие военные массово бегут в Германию

29.01.2017 11:53 · 0 комментариев

Около 40 военных армии Турции, проходящих службу на расположенных в Германии базах НАТО, попросили политического убежища в этой стране. Как узнала немецкая пресса, не возвращаться в Турцию решила группа высокопоставленных офицеров. Власти Германии заявили, что заявления турецких военных рассмотрят в обычном порядке.

Это уже не первый подобный случай. Осенью прошлого года стало известно о том, что политическое убежище в Германии запросили турецкие военнослужащие, находящиеся на базе в немецком городе Рамштайн. Представители армии Турции обосновывали свое желание остаться в ФРГ тем, что в их стране сложилась непростая политическая ситуация.

Напомним, летом 2016-го в Турции произошла попытка путча, после которой начались массовые задержания, в том числе и в армейской среде.

argumenti.ru

военные, политическое убежище, Турция