Сирийское посольство в Берлине продавало паспорта

29.01.2017 11:51 · 0 комментариев

Сирийское посольство в Берлине, согласно сообщению в средствах массовой информации, выдавало паспорта беженцам без проверки их идентичности должным образом. Как сообщила «Berliner Zeitung», Генпрокуратура начала расследование по этому делу. В частности, дипломатическое представительство обвиняется в оформлении паспортов за «отдельную оплату» в размере 150 евро. Лица, въехавшие в Германию без паспорта, смогли, таким образом, выдавать себя за сирийских беженцев и купить ложную идентичность. Выдача паспорта обычно стоит 380 евро.

Доказательства отсутствия проверки заявителей посольством Министерство внутренних дел и федеральная полиция получили от иммиграционных властей в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, в частности, в Аахене. Несколько человек подтвердили, что в дипломатической миссии в Берлине не проводилось никакой проверки сирийского гражданства.

Сирийские паспорта особенно популярны, потому что они увеличивают шансы быть признанным в качестве военного беженца и получить право на длительное убежище в Германии. В прошлом году, по данным федеральной полиции, около 80 процентов въехавших беженцев не имели действительных паспортов. Кроме того, на границе были задержаны сотни лиц с поддельными паспортами. Проверить личности этих людей чрезвычайно дорого.

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