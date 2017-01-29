Мэр Берлина обратился к Трампу

29.01.2017 11:50   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя euronews (deutsch), YouTube

Видеокадр пользователя euronews (deutsch), YouTube

Через два дня после того, как президент США Дональд (Donald Trump) отдал распоряжение о строительстве стены на границе с Мексикой, Михаэль Мюллер () (SPD) призвал к сопротивлению. Он заявил в прессе, что Берлин не может наблюдать без комментариев, когда какая-то страна планирует построить стену.

Берлинцы знают лучше всех, «как много страданий было вызвано цементной стеной и колючей проволокой, разделяющей весь континент». Разделение Берлина и Германии лишило миллионы людей шансов на выживание. Падение Берлинской стены Мюллер называет «звёздным часом ХХ века». Поэтому нельзя не учесть этот исторический опыт.

Мюллер призывает президента США «не идти по этому ложному пути изоляции и исключения». Трамп обещал во время избирательной кампании построить стену на границе с Мексикой. В среду, 25.01.2017, он действительно издал декрет о строительстве 3200-километровой пограничной стены.

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