Количество населения в Германии достигло рекордной отметки

29.01.2017 11:47 · 0 комментариев

Из-за иммиграции сейчас в Германии проживает рекордное количество людей после объединения. Как сообщило Федеральное статистическое ведомство (das Statistische Bundesamt), к концу 2016 года число жителей увеличилось примерно до 82,8 млн. Год назад этот показатель составлял 82,2 млн., то есть на 600 000 меньше.

Предыдущий максимум был зафиксирован в конце 2002 года – 82,5 миллионов человек. Причиной роста населения является то, что в Германию прибыло больше людей, чем выехало. Статистики оценивают эту так называемую чистую миграцию, по меньшей мере, в 750 000 лиц. Из-за уменьшения числа беженцев она ниже рекордного результата 2015 года, когда их количество составило 1,1 млн.

С 2002 года население неуклонно снижалось. Это происходило, главным образом, потому, что в Германии с 1972 года каждый год умирает больше людей, чем рождается. Этот так называемый дефицит рождаемости эксперты оценивают в 2016 году примерно в 150 000-190 000 человек.

Для того чтобы удержать количество населения, Германия зависит от иммиграции, которая заметно возросла с 2011 года. Тогда в Германию в поисках работы приехало особенно много поляков. Таким образом, общее количество населения с 2012 года повышалось, но в последнее время в основном из-за большого числа беженцев из Сирии или африканских стран. Промышленность надеется, что хорошо образованные иммигранты облегчат нехватку квалифицированной рабочей силы в Германии.

иммиграция, население, общество