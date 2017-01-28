Volkswagen оснастит свои автомобили интернетом 5G

28.01.2017 10:20 · 0 комментариев

Все модели Volkswagen в семействе электромобилей I. D получат связь нового поколения — 5G.

Благодаря перспективной технологии, транспортные средства смогут установить связь между собой и делиться информацией об условиях на дороге.

Прототип I. D был представлен на автосалоне в Париже в октябре 2016 года. Первым электрокаром, созданным на его основе, станет компактный хэтчбек. Эта модель также первой у Volkswagen получит новую модульную платформу MEB, разработанную для полностью электрических транспортных средств, сообщает ИА Regnum.

Электрокар получит просторный салон, хотя по длине будет уступать популярному Volkswagen Golf. Новинка также получит систему автоматизированного управления I.D. Pilot, работа которой предполагает постоянный контакт с сервером и другими участниками движения. Именно поэтому специалисты Volkswagen решили оснастить все новые электрокары технологией 5G, которая, как ожидается, получит распространение в мире к 2020 году.

Под капотом новинки будет стоять электромотор Volkswagen I. D, способный выдать 170 л.с. Электромобиль будет способен пройти до 600 км. Серийная модификаций модели должна выйти в 2020 году.

www.euromag.ru

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