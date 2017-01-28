Планы правительства на 30 дней после конца света

28.01.2017 10:17 · 0 комментариев

Во время холодной войны немецкие чиновники моделировали в секретных правительственных бункерах Третью мировую войну. Так, в городе Альцай (Alzey) такой объект был скрыт под школьным спортзалом и в случае войны должен был гарантировать, чтобы власти федеральной земли ещё в течение 30 дней оставались дееспособными. В последующие десятилетия противостояния всем западногерманским федеральным землям было поручено создать такие убежища для политического руководства. А в долине Арталь (Ahrtal), федеральная земля Рейнланд-Пфальц, была создана огромная туннельная система для боннских федеральных властей – самое дорогое сооружение в истории Федеративной Республики.

В Альцай было предусмотрено 1979 рабочих и спальных мест для премьер-министра, правительства федеральной земли, некоторых депутатов, сотрудников министерств. Ещё в 1960-е годы Министерство иностранных дел рассчитало, что для человека, который 16 из 24 часов в сутки проводит в убежище, шансы на выживание по сравнению с теми, у кого нет такой возможности, увеличиваются на 70 процентов.

Однако существуют сомнения относительно того, что бункер, который стоит миллионы, действительно сможет в случае войны предоставить членам правительства ожидаемый уровень защиты. Как говорит Йорг Дистер (Jörg Diester), координатор документации немецких бункеров, в любом случае на 31-й день после начала ядерного конца света, когда ресурсы правительственного бункера были бы исчерпаны, нет никаких планов. Альтернативные места правительств федеральных земель были официально закрыты только после объединения Германии.

бункер, ядерный взрыв