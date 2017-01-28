Планы правительства на 30 дней после конца света
28.01.2017 10:17 · 0 комментариев
Во время холодной войны немецкие чиновники моделировали в секретных правительственных бункерах Третью мировую войну. Так, в городе Альцай (Alzey) такой объект был скрыт под школьным спортзалом и в случае войны должен был гарантировать, чтобы власти федеральной земли ещё в течение 30 дней оставались дееспособными. В последующие десятилетия противостояния всем западногерманским федеральным землям было поручено создать такие убежища для политического руководства. А в долине Арталь (Ahrtal), федеральная земля Рейнланд-Пфальц, была создана огромная туннельная система для боннских федеральных властей – самое дорогое сооружение в истории Федеративной Республики.
В Альцай было предусмотрено 1979 рабочих и спальных мест для премьер-министра, правительства федеральной земли, некоторых депутатов, сотрудников министерств. Ещё в 1960-е годы Министерство иностранных дел рассчитало, что для человека, который 16 из 24 часов в сутки проводит в убежище, шансы на выживание по сравнению с теми, у кого нет такой возможности, увеличиваются на 70 процентов.
Однако существуют сомнения относительно того, что бункер, который стоит миллионы, действительно сможет в случае войны предоставить членам правительства ожидаемый уровень защиты. Как говорит Йорг Дистер (Jörg Diester), координатор документации немецких бункеров, в любом случае на 31-й день после начала ядерного конца света, когда ресурсы правительственного бункера были бы исчерпаны, нет никаких планов. Альтернативные места правительств федеральных земель были официально закрыты только после объединения Германии.
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