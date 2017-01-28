Украденные ворота концентрационного лагеря возвращают в Дахау

28.01.2017 10:15 · 0 комментариев

Украденные и вновь появившиеся в Норвегии ворота мемориального комплекса концентрационного лагеря Дахау (Dachau) в понедельник, 23.01.2017, были упакованы и отправлены в Баварию. Однако, как заявила директор мемориала Габриэле Хеммерман (Gabriele Hammermann) в пятницу, 27.01.2017, пока неясно, когда они туда прибудут. Это зависит, в частности, от таможенных формальностей. Кроме того, ворота придётся дважды перепаковывать.

Через два года после кражи ворота из кованого железа с надписью „Arbeit macht frei“, вес которых составляет 100 килограммов, в конце ноября нашлись возле города Берген (Bergen). В настоящее время совершенно очевидно, что это оригинал. В качестве доказательства послужили, кроме прочего, слои краски и характерные скобки.

Мемориал застраховал ворота на 500 000 евро. Транспортные расходы взяло на себя норвежское Министерство культуры. Расследование там было завершено, следователи не обнаружили никаких следов. Концентрационный лагерь Дахау был первым крупным постоянным концентрационным лагерем нацистов.

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