Трамп не станет почетным гражданином Кальштадта

28.01.2017 10:13 · 0 комментариев

Новый президент США Дональд Трамп (Donald Trump) не станет почетным гражданином Кальштадта (Kallstadt) на Вайнштрасе (Weinstraße), родном городе его деда. Совет села, в котором насчитывается 1200 жителей, объяснил, что ещё никто не был удостоен звания почетного гражданина, и это не будет меняться.

Ранее муниципалитет Фрайнсхайм (Freinsheim), к которому принадлежит Кальштадт, уже отклонил чествование Трампа. Его представитель заявил, что до настоящего времени президент США не имеет никаких личных заслуг на благо Кальштадта. Дональд Трамп никогда не посещал Кальштадт. Его дед Фредерик Трамп (1869-1918) в 1885 году эмигрировал в Америку, потому что не нашел работу после завершения учёбы на парикмахера.

Семья Трампа, проживавшая в Нью-Йорке, со времен Первой мировой войны скрывала свои немецкие корни и утверждала, что она имеет шведское происхождение. Дональд Трамп, мать которого из Шотландии, заверил, что в течение длительного времени ему ничего не было известно о его наследии из Пфальца. Кальштадт в настоящее время находится в центре внимания международной общественности, так как бывший дом деда Трампа выставлен на продажу. Его нынешний владелец не выдержал наплыва туристов.

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