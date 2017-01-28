Затраты Германии на беженцев превысят 43 млрд. евро

28.01.2017 10:12 · 0 комментариев

В 2016 году правительство Германии потратило на преодоление миграционного кризиса около 21,7 млрд. евро, в этом году из бюджета будет выделено еще 21,3 млрд. евро.

По данным издания, в 2016 году только на борьбу с причинами миграционного кризиса немецкие власти потратили 7,1 млрд. евро. Кроме того, Берлин втрое увеличил размер средств на гуманитарную помощь регионам — дополнительно было выделено 1,4 млрд. евро. На прием, регистрацию и размещение желающих получить статус беженца ушло 1,4 млрд. евро, а на интеграцию вновь прибывших в немецкое общество — еще 2,1 млрд.

Газета отмечает, что социальные трансферты на процесс рассмотрения заявлений о предоставлении временного убежища или статуса беженца обошлись государству в 1,7 млрд. евро. Федеральное правительство также выделило землям и коммунам 9,3 млрд. евро в качестве непосредственной помощи в условиях наплыва мигрантов, сообщает РИА Новости.

Ранее в МВД рассказали, что в прошлом году убежище в Германии попросили 280 тысяч человек. При этом в 2015 году в страну въехали 890 тысяч беженцев.

Европа переживает крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

www.euromag.ru

беженцы, миграционный кризис