Арендаторы не обязаны оплачивать дополнительные расходы по несвоевременным счетам
27.01.2017 09:06 · 0 комментариев
Арендаторы не платят дополнительные расходы, если счет приходит по истечении более 12 месяцев. Такое решение принял Федеральный суд (Bundesgerichtshof (BGH)). Владельцы могут требовать оплаты по истечению года только в исключительных случаях, если они смогут «конкретно изложить», что не несут ответственности за задержку в расчётах.
В конкретном, рассмотренном в суде, случае владелец потребовал в конце 2013 года оплату дополнительных расходов за период 2010 и 2011 гг. Причина задержки в том, что управляющая компания не выставила ранее соответствующие счета. После этого объединение владельцев наняло нового администратора, но только в середине 2013 года. По мнению сената, арендодатель действовал слишком поздно и недостаточно.
Многих ситуаций, когда жильцы должны осуществлять оплату при задержке счетов, не существует. Примером исключения может быть то, что налог на недвижимость был определён только после истечения установленного срока. На счет арендодателя задержки не относятся также тогда, если администратор заболел или документы были уничтожены в результате пожара.
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