Арендаторы не обязаны оплачивать дополнительные расходы по несвоевременным счетам

27.01.2017 09:06 · 0 комментариев

Арендаторы не платят дополнительные расходы, если счет приходит по истечении более 12 месяцев. Такое решение принял Федеральный суд (Bundesgerichtshof (BGH)). Владельцы могут требовать оплаты по истечению года только в исключительных случаях, если они смогут «конкретно изложить», что не несут ответственности за задержку в расчётах.

В конкретном, рассмотренном в суде, случае владелец потребовал в конце 2013 года оплату дополнительных расходов за период 2010 и 2011 гг. Причина задержки в том, что управляющая компания не выставила ранее соответствующие счета. После этого объединение владельцев наняло нового администратора, но только в середине 2013 года. По мнению сената, арендодатель действовал слишком поздно и недостаточно.

Многих ситуаций, когда жильцы должны осуществлять оплату при задержке счетов, не существует. Примером исключения может быть то, что налог на недвижимость был определён ​​только после истечения установленного срока. На счет арендодателя задержки не относятся также тогда, если администратор заболел или документы были уничтожены в результате пожара.

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