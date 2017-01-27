Арендаторы не обязаны оплачивать дополнительные расходы по несвоевременным счетам

27.01.2017 09:06   ·   0 комментариев

© ave_mario - Fotolia.com

© ave_mario — Fotolia.com

Арендаторы не платят дополнительные расходы, если приходит по истечении более 12 месяцев. Такое решение принял Федеральный суд (Bundesgerichtshof (BGH)). Владельцы могут требовать оплаты по истечению года только в исключительных случаях, если они смогут «конкретно изложить», что не несут ответственности за задержку в расчётах.

В конкретном, рассмотренном в суде, случае владелец потребовал в конце 2013 года оплату дополнительных расходов за период 2010 и 2011 гг. Причина задержки в том, что управляющая компания не выставила ранее соответствующие счета. После этого объединение владельцев наняло нового администратора, но только в середине 2013 года. По мнению сената, арендодатель действовал слишком поздно и недостаточно.

Многих ситуаций, когда жильцы должны осуществлять оплату при задержке счетов, не существует. Примером исключения может быть то, что налог на недвижимость был определён ​​только после истечения установленного срока. На счет арендодателя задержки не относятся также тогда, если администратор заболел или документы были уничтожены в результате пожара.

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Anzeige

Присоединяйся!