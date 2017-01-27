В двух немецких зоопарках родились слонята
27.01.2017 09:04 · 0 комментариев
Во всем мире слоны находятся под угрозой исчезновения как вид, но только не в Германии. В двух немецких зоопарках родилось потомство. 100-килограммовый слонёнок родился в Кёльне. Для местного зоопарка он является первым слоновьим потомством в этом году. Особенность этого случая: мать новорожденного тоже родилась в Кёльнском зоопарке.
В среду, 25.01.2017, зоопарк в Ганновере также в первый раз представил своего новорожденного слонёнка. Животное, которое родилось неделю назад, назвали «Мышонком» («Mäuschen»). «Мышонок» весит 117 килограммов.
Однако конца бума слонят на данный момент не предвидится. В апреле ганноверский зоопарк ожидается младенца номер четыре, а в Кёльне в этом году ожидают ещё трёх слонят.
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животные, зоопарк, слон, слонята
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