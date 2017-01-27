Китай просит помощи у Германии

27.01.2017 09:03 · 0 комментариев

Китай в будущем будет более тесно сотрудничать с Германией. Экономическая мощь Китая хочет, таким образом, противодействовать неопределенности после инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Он вызвал обеспокоенность международного сообщества возможным нанесением ущерба всемирной торговле протекционистской экономической политикой. Одним из его первых действий в должности был вывод США из соглашения о транс-тихоокеанской зоне свободной торговли TPP.

В телефонном разговоре с канцлером Ангелой Меркель премьер Китая Ли Кэцян (Li Keqiang) заявил, что международная политическая и экономическая ситуация столкнулась с «различными факторами неопределенности». Китай и Германия должны посылать сигналы стабильности на мировых рынках и совместно защитить существующую международную систему путём либерализации торговли и инвестиций.

Китайский премьер подтвердил желание того, чтобы в будущем европейцы относились к его стране как к рыночной экономике. Как и было обещано во время приема Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) 15 лет назад, должны быть отменены предыдущие методы оценивания, в соответствии с которыми могут быть введены высокие штрафные пошлины, если экспорт из Китая будет предлагаться по заниженной цене.

Китай, сотрудничество, торговля, экономика